【ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」】 第1弾：4月10日～4月23日 第2弾：4月24日～5月7日 第3弾：5月8日～ 価格： 510円～（税込） 日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を4月10日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は