神奈川県在住の30代女性・しおさんには、命の恩人と呼ぶべき人たちがいる。救急車で運ばれた病院で女性が告げられた言葉10年ほど前、腹痛に悩んでいたしおさんはある夜、救急車を呼んだのだが......。＜しおさんからのおたより＞2016年の9月ごろの話です。腹痛で病院へ行き、婦人科、内科、どの病院でも原因がわからず2か月がすぎました。あまりの痛みに駅で座り込んだこともありました。ある日の深夜、また腹痛がきてとうとう立ち