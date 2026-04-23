外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険は22日、社員らが顧客503人から計約31億4000万円を不正受領していた問題をめぐり、新規契約の販売活動の自粛期間を180日間延長すると発表した。当初は今年2月9日から90日間を予定していたが、営業報酬制度や管理体制などの抜本改革にさらなる時間を要すると判断し、11月5日まで延長するとした。 また、顧客から約700件の被害の申告や相談があったと公表。同社の得丸博充社長兼最高経