長崎・ハウステンボスで、新アトラクション『エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 』が24日に開業します。これに先駆け、アニメシリーズの主題歌などを担当した歌手の高橋洋子さん（59）がアトラクションを体験しました。『エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 』は、日本で唯一の8K LED巨大スクリーンで、使徒との激闘、急降下や浮遊感を楽しめるライドアトラクション。ハウステンボスなどを舞台にしたオリジナルストーリーが描