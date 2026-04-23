【ニューヨーク共同】ロイター通信は23日、米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリーが臨時株主総会を開き、同業の米パラマウント・スカイダンスによる買収提案を承認したと報じた。投票の暫定結果として伝えた。