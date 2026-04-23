今月１３日、山形県山形市で大麻が含まれる液体を所持していたとして、きのう、４４歳の男が逮捕されました。 男は容疑を認めています。 麻薬取締法違反の疑いできのう逮捕されたのは、山形市漆山に住む会社員の４４歳の男です。 警察によりますと、男は今月１３日、山形市漆山で大麻を含む液体を若干量所持していた疑いがもたれています。男は容疑を認めています。 警察は液体の入手先や所持していた目的などについて調べを進