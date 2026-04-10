日本マクドナルドは、きょう10日から5月中旬までの期間限定で、サンリオの人気キャラクター、ハローキティ＆ポムポムプリンとコラボレーションした新商品「ハローキティのジューシーいちごスムージー」と「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」を販売する。【画像】パッケージもかわいい！McCafe初のキャラコラボ2種McCafe初のキャラクターコラボレーションとした2つの新商品で、“マックに甘いの飲みにこないか？”と