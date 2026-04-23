神奈川県横須賀市横須賀市は２３日、同市夏島町の工事現場で不発弾が発見されたと発表した。市危機管理課によると、今回発見された不発弾は旧海軍３０キロ爆弾で、長さ約６０センチ、幅約２０センチ。２１日午前１０時ごろ、物流倉庫の建設工事中に工事作業員が発見し、田浦署に通報した。同日午後１時５０分ごろ、陸上自衛隊の不発弾処理隊が安全処置を行った。発見場所周辺半径１０メートルを立ち入り禁止とし、現場保存を