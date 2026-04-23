アメリカのトランプ大統領はイランへの海上封鎖をめぐり、「イランが取引に応じるまで厳しい封鎖を続ける」と表明しました。トランプ大統領は23日、「我々はホルムズ海峡を完全に掌握している。アメリカ海軍の承認がなければいかなる船舶も海峡に出入りすることはできない」とSNSに投稿しました。そのうえで、「イランが取引に応じるまで厳しい封鎖を続ける」と強調しました。また、トランプ大統領は「今、イランは自分の国の指導