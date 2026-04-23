人気バンド「Omoinotake」のボーカル・キーボード藤井怜央と妻でラッパーのASOBOiSMが23日、双方のインスタグラムを更新。ASOBOiSMの第1子妊娠を報告した。2人は連名の文書を発表し、「私たちから皆さまにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました。現在安定期に入り、周囲のサポートに感謝しながら母子ともに健康に過ごしております。」と第1子妊娠を伝えた。そして「これからも夫婦それぞれ音楽活動に向き合い