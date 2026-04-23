ユーチューバー・ヒカル（34）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング梶原雄太がゲスト出演し、あの大物タレントとの“騒動”について触れる場面があった。「お笑いの流派はどこなんですか?」と質問されると、梶原は「俺は…ちょっと、もう今日はええけど…」と言いよどみながらも「上沼恵美子」と返す。「でもいろいろとあったから、もう流派とは言えない。気が付いた