まずは、こちらの動画をご覧ください。月の向こう側へ沈んでいく、三日月形に輝く地球。実際に月の周辺へ行かないと見ることができない、今はまだ限られた人だけが直接目にすることのできる光景です。【▲ NASAのReid Wiseman宇宙飛行士が撮影した“地球の入り”の動画（Credit: NASA）】Artemis IIミッションのコマンダーがスマートフォンで撮影NASA（アメリカ航空宇宙局）がYouTubeでシェアしたこの動画は、先日月周辺への往復を