現在、国際社会の耳目を最も集めている二国間関係の一つが、中国とロシアによる緊密な協力体制である。米国主導の国際秩序、いわゆる一極支配への対抗を共通の目的として、両国は軍事、経済、外交のあらゆる面で結束を強めている。 しかし、この強固に見える対米共闘の構図のみで中露関係を捉えることは、事態の本質を見誤る。中露関係は、表面上の強力なパートナーシップの深層において、歴史的な相互不信や中央ア