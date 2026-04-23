２２日午後５時４５分頃、富士山の山梨県側登山道「吉田ルート」で「友人が滑落している」と富士五湖消防本部に通報があった。同消防本部などが２３日午後４時４０分頃までに米国籍の写真家の男性（２６）、いずれも自称で米国籍のスキーインストラクターの女性（２７）を救助した。県警富士吉田署によると、２人は２２日午前９時頃、同登山道の５合目からスキー登山を開始。同日午後２時頃、９合目付近で強風にあおられて男性