ヨルダン川西岸で、イスラエル人の入植者がパレスチナ人集落を各地で襲撃した。２２日のイスラエル独立記念日に合わせたものとみられ、西岸中部ムガイヤル村では２１日、学校の前で１４歳の少年ら２人が銃で殺害された。パレスチナ自治政府によると、西岸で今年、入植者に殺害された住民は１６人に上っている。（ヨルダン川西岸ムガイヤル村福島利之、写真も）西岸の拠点都市ラマッラから２０キロ・メートル北東のムガイヤル