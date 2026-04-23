学生時代から今でも仲の良い友だちはいますか？結婚や出産を経ても、ふとした連絡がうれしい存在ですよね。しかし予定を決めようとしても返信がない……そんな状況に陥ると戸惑い、傷つくこともあるかもしれません。今回は「返信がない友だち、どうする？」という投稿に寄せられたママたちの声を紹介します。そこには、友情の変化や距離感に対するリアルな本音がありました。『学生時代の友だちから「来月遊びに行かない？5日