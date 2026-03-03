槙野智章、藤枝での単身赴任生活に本音「めちゃくちゃ…」 妻・高梨臨との毎晩のやりとりも明かす
元サッカー日本代表で現在、J２藤枝MYFCの監督を務める槙野智章（38）が2日放送のフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜 後11：00）に出演。単身赴任生活を語った。
【全身ショット】槙野智章も大興奮、デコルテあらわなドレスで登場した高梨臨
2022年シーズンで現役を引退し、今季からは藤枝を率いる槙野。番組では7人組グループ・Travis Japanのメンバーらが藤枝のホームタウンを訪ねた。練習後、焼津市内の焼き肉店でご当地グルメを堪能する中、槙野が現在の生活について明かした。
槙野は単身赴任生活について「めちゃくちゃ寂しい」と本音を吐露。一方で「サッカーに入り込める」とメリットも語った。また妻でモデルの高梨臨（37）とのやりとりについて吉澤閑也が「夜、毎日電話とか？」と聞くと、槙野は「いや…毎日はしてないかな」とポツリ。これに吉澤は「してくださいよ！」と食い気味にツッコミ、槙野を笑わせた。
2人は、2016年6月上旬に食事をしていた店で偶然出会い、話をしたのがきっかけで、その後、交際がスタート。槙野選手が17年の年末にプロポーズ。18年1月に結婚を発表した。
【全身ショット】槙野智章も大興奮、デコルテあらわなドレスで登場した高梨臨
2022年シーズンで現役を引退し、今季からは藤枝を率いる槙野。番組では7人組グループ・Travis Japanのメンバーらが藤枝のホームタウンを訪ねた。練習後、焼津市内の焼き肉店でご当地グルメを堪能する中、槙野が現在の生活について明かした。
2人は、2016年6月上旬に食事をしていた店で偶然出会い、話をしたのがきっかけで、その後、交際がスタート。槙野選手が17年の年末にプロポーズ。18年1月に結婚を発表した。