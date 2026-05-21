美容クリニックで全身脱毛を受けていた女性2人を盗撮したとして、看護師の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された美容皮膚科クリニックの看護師・桑高秀輔容疑者はことし、勤務する横浜市と川崎市のクリニックで全身脱毛を受けていた女性2人を盗撮した疑いがもたれています。桑高容疑者は予約表から女性が脱毛を受ける日時を把握したとみられ、施術の前にカメラを棚の上に設置したということです。調べに対し「女性の裸