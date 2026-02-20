J２の藤枝MYFCで、今季からチームを率いる槙野智章監督の“愛飲ドリンク”が再び注目を集めている。きっかけは、２月19日に藤枝の杉浦大輔コーチが公式Xに投稿した一枚の写真だ。「今、話題沸騰のマテ茶」との言葉とともに公開されたのは、パソコン作業に集中する槙野監督の横に、マテ茶専用の茶色いカップが置かれているショットだ。独特のフォルムのカップが存在感を放っている。槙野監督のマテ茶が注目を浴びたのは、14日