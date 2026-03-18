3月15日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、J2藤枝MYFCの監督に就任したサッカー元日本代表・槙野智章を特集。まさに草の根で切磋琢磨する意外な姿を紹介した。【映像】藤枝MYFCの実際のクラブハウス番組では、昨年12月に藤枝MYFCの監督に就任した槙野に密着取材を敢行。就任会見で「ハートを奪うサッカーをする」と豪語した槙野だが、選手時代と同様に熱く激しくチーム改革に挑んでいた。チームの本拠地である静岡県藤枝市にあるク