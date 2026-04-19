明治安田J2・J3百年構想リーグ、上位陣の試合結果と最新順位明治安田J2・J3百年構想リーグは4月18日時点の順位表が更新され、第11節の一部試合が行われた。各地で熱戦が繰り広げられた結果、上位の顔ぶれに変化が生じている。EAST-Aでは、首位のベガルタ仙台が栃木SCに5-0で快勝し、勝ち点を29に伸ばして首位を堅持している。2位の湘南ベルマーレはザスパ群馬に1-2で敗戦し、勝ち点24で2位に位置。3位のブラウブリッツ秋田は横