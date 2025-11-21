11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤äÂçÊª¤ÎÅÁÀâµé¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦´ë²è¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¥«¥Ã¥±¥§ÏÃ¡×¸åÊÔ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ËêÌîÃÒ¾Ï¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡È¸µÁêËÀ¡É¤¬¡¢ÂàÃÄ¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡Ä¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÇðÌÚÍÛ²ð¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ç¡ÄÁ°È¾¤Ë°ú¤­Â³¤­À¹»³¿¸ÂÀÏº¡õ¥ê¥ê¡¼¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë