3月15日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、J2の藤枝MYFCの監督に就任したサッカー元日本代表・槙野智章に密着。かつての“お祭り男”が仕掛けてきたチーム改革を紹介した。【映像】駅前の“名刺3000枚”作戦（実際の様子）この取材で槙野は、強豪クラブとは比べるべくもない藤枝MYFCの“現状”について赤裸々に公開。しかし卑屈な様子は一切見せず、かつ現状に甘んじることなく様々な施策を仕掛けてきた。槙野は「市長のところに行