J1福岡と対戦して3-6敗戦今季からJ2藤枝MYFCを率いる元日本代表DF槙野智章監督が1月17日、宮崎市内でJ1アビスパ福岡とのトレーニングマッチに臨み、初陣を飾った。45分×3本で計3-6の敗戦を喫したものの、熱戦を演じた。鹿児島県・霧島市でキャンプを行っている藤枝はこの日約1時間半かけて宮崎まで移動。槙野監督は往復3時間の距離をレンタカーして自ら運転し、指揮をとった。照りつける日差しのように槙野監督の采配が光った