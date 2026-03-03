こりゃ気になるーーーッッ！！【セブン-イレブン】ガーナコラボの「新作スイーツ」

【セブン-イレブン】から、「ガーナミルクチョコレート」とコラボした待望の新作スイーツが登場しました。2026年2月3日から発売されている今回のラインナップは、和と洋それぞれの良さを引き出した贅沢な仕上がりです。本記事では、SNSでも注目を集めている2つのショコラスイーツの魅力を詳しくご紹介します。

ココア生地 × 濃厚チョコの贅沢どら焼き

ココアの風味がきいたどら焼き生地に、ガーナミルクチョコの味わいを楽しめるクリームやガナッシュを贅沢に挟み込んだ「ショコラ生どら焼」。@sujiemonさんによると、ガナッシュが「濃厚」で、チョコクリームも「しっかりと甘い」とのこと。チョコレートの美味しさがぎゅっと詰まっており、重厚感のある見た目からも、満足度の高いおやつタイムが期待できます。

断面から溢れるガナッシュの圧倒的な存在感

断面を見てみると、色の濃い濃厚なガナッシュがしっかりと確認できます。生地とクリーム、チョコ層が織りなす一体感は、まさにチョコ好きにはたまらない構成！ ひと口ごとに、ガーナらしい優しい甘さが、口いっぱいに広がりそうです。

表面の香ばしさとカカオのコクが際立つカヌレ

伝統的な洋菓子カヌレを、ガーナミルクチョコを活かしてアレンジした注目作「ショコラカヌレ」。表面はカリッと香ばしく焼き上げられており、カカオの豊かな香りとチョコの深みのあるコクが存分に堪能できそうです。@sujiemonさんによれば、「ミルクチョコ味のしっとり」感が楽しめるとのこと。専門店の味にも引けを取らないような、本格的なショコラ体験を予感させてくれます。

ほろほろと解ける濡れ生地が生む至福の食感

@sujiemonさんいわく、このカヌレの最大の特徴は「しっとりほろほろの濡れ生地」にあるようです。カットした断面からは、生地の密度の高さと、チョコがじゅわっと染み込んだような質感が伝わってきます。大切な人と一緒にゆっくりと味わいたい、大人のデザートタイムにぴったりな、リッチなカヌレと言えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里