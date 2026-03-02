金沢の白輪地敬大がゴールセレブレーションでユニフォームを脱いだが…

ツエーゲン金沢は3月1日、明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド第4節でカマタマーレ讃岐と対戦し、1-0で勝利した。

決勝点を決めたのは今季いわきFCから期限付き移籍で加入したFW白輪地敬大。ゴールセレブレーションときの姿が注目を集めている。

試合が動いたのは後半40分だった。左サイドを駆け上がった途中出場のMF四宮悠成がカットインして右足でゴール前へ鋭いクロスを送ると、ニアサイドに走り込んだ白輪地がヘディングで合わせてゴールネットを揺らした。今季初ゴールはそのまま決勝点となった。

ゴール裏に陣取るサポーターの目の前でゴールを奪った白輪地はユニフォームのシャツを脱いで喜びを爆発させた。そして注目を集めたのは脱いだ後の姿。シャツの下に着ていたのはなんとチームのトレーニングウェアだった。

この珍しい光景にSNSでも「ゴール後にユニフォームを脱いで練習着になる選手は初めて見た」「世にも珍しいトレーニングウェアパートナーが試合中に映り込む貴重なシーン」「なんでユニの下に練習着着てるんだ」「脱いだのに脱いでなくてびっくりした」「中が練習着で脱いだの気づかなかった」「現地で見てて笑ったよ」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）