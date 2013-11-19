『カマタマーレ讃岐』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ゴールセレブレーションでユニフォームを脱いだ後の姿が注目を集めている
FOOTBALL ZONE
痛恨の敗戦のなかで随所に光るプレーを見せたのがDF西野奨太
SOCCER KING
前節まで8戦白星なしの下位に敗れ、3位から5位に落ちた
スポーツ報知
高橋は「讃岐でのホーム最終戦が現役最後の試合になった」とコメント
ゲキサカ
讃岐の木島がクリアしたボールが金沢のヨンファンに当たりゴールとなった
Qoly
藤井航大と神山竜一が激しく交錯し、藤井はピクリとも動かず
西野は清水、磐田、京都などでプレーし、J1通算69試合、J2通算47試合に出場
バスの通行を妨害したサポは、ホーム戦10試合とアウェー戦に入場禁止
スポニチアネックス
愛媛側は取り下げるよう求め、経緯をJリーグに報告するという
磐田は、前田遼一や駒野友一らのゴールで4−1と快勝し、J2初勝利を挙げたという
カマタマーレ讃岐には今季、法大出身のDF森保翔平が加入した
デイリースポーツ
キャンペーンは全国の「はなまるうどん」店舗で実施
町田ゼルビアやツエーゲン金沢、ブラウブリッツ秋田、SC相模原など