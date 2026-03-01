「今日好き」代田萌花（もか）、暗めカラー＆レイヤースタイルにイメチェン「大人っぽい」「雰囲気変わる」と絶賛の声
【写真】「今日好き」カップル成立話題のギャルJK「大人っぽい」落ち着いた新ヘア話題
◆代田萌花、少し暗くしてレイヤースタイル披露
代田は「少し暗くしてレイヤーしてもらった」とコメントし、黒縁眼鏡にマスクを着用した自撮り写真を投稿。前より赤みを抑えた髪色に、動きのあるレイヤーカットを入れた華やかなヘアスタイルを披露した。
◆代田萌花の投稿に反響
この投稿に「この髪色も似合いすぎ」「大人っぽい」「可愛すぎる」「髪のツヤが綺麗」「春先取りして素敵」「美しさに磨きがかかってる」「雰囲気変わる」などと注目を集めている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。もかは、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
