スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「ついスマホを見てしまう」ことはありませんか？

「ついスマホを見てしまう」という経験はあなたにもあるはずだ。

友人と話しているのに、会議中なのに、早く寝なきゃいけないのに、ついスマホが気になってしまう。

「もっとスマホをイジっておけばよかった」と後悔することはない

「イジってる場合じゃないのに、ついスマホを見てしまう」ことは、私にもよくある。

ただ最近、同じような投稿ばかりで、自分がSNSに飽きを感じていることに気づいた。

よく考えてみれば、人生を振り返ったとき、「もっとスマホをイジっておけばよかった」と後悔することはないはずだ。

こんなとき、どうすべきなのだろうか。

ただのiPhoneを、「気が散らないiPhone」に変える

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、スマホ依存をとっぱらう方法について、こんなエピソードがある。

あれは2012年のことだ。リビングルームで息子が木製の電車セットで遊んでいた。

ルーク（当時8歳）はせっせと線路をつなげ、フリン（赤ん坊）は機関車によだれを垂らしていた。

そのときルークがふと顔を上げて、こう言ったのだ。

「パパ、どうしてスマホを見てるの？」

ルークは僕をとがめるつもりはなく、ただ不思議に思ったのだろう。

でも僕はうまく答えられなかった。（中略） 僕は自分にがっかりしただけでなく、猛烈に腹が立った。



怒りにまかせてスマホからツイッター（現エックス）、フェイスブック、インスタグラムのアプリを削除した。ホーム画面から1つアイコンが消えるたび、心の重しが取り除かれるような気がした。



それからGメールのアプリを見て歯ぎしりした。なぜって、当時僕はグーグルにいて、Gメールのチームで何年も開発に取り組んでいたのだ。僕はGメールを愛していた。それでも心を鬼にした。



僕はゴクリと唾を飲み込み、「削除」をタップした。



アプリがなくなったら不安や孤独を感じるのではないかと思っていた。その後の何日かで、たしかに心に変化があった。といっても、ストレスを感じたんじゃない。

むしろホッとして、解放感を覚えていた。 ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

スマホから不要なアプリをとっぱらった瞬間、彼は時間を取り戻したのではない。

自分の人生の主導権を取り戻したのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）