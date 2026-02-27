この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「鮨屋の大将にインタビュー」と題した動画を公開した。路上でインタビューに応じたのは、30歳という若さで自身の店「鮨こんどう」を構える男性。開業からわずか2年で有名人も訪れる人気店を育て上げた彼が、気になる年収や修行時代の壮絶な努力、そして職人としての流儀を赤裸々に語った。



動画は、街中でスタッフが男性に声をかけるところから始まる。職業を尋ねられた男性は「30歳、寿司屋の大将をしてます」と落ち着いた様子で回答。「鮨こんどう」という自身の名を冠した店を2年前にオープンしたという。

スタッフが単刀直入に「お給料」について切り込むと、大将は隠すことなく「年収約1000万円いかないぐらい」と明かす。さらに貯金額についても「200万円ぐらい」と即答。独立して間もない経営者のリアルな数字を口にした。



20歳で専門学校を卒業してから業界に入ったという大将。有名人が来店するほどの店にするまでの道のりを問われると、「人の倍は働いた」と力強く語った。修行時代は「忙しい時とか1日20時間働いていたりとか、休みの日も出て技術的なものを勉強したりとかしていたんです」と、圧倒的な仕事量が現在の技術を支えていることを示唆した。

仕事のやりがいについては「やっぱりお客さんが目の前で喜んでる姿を直で見れるんで」と笑顔を見せる。また、競争の激しい飲食業界で生き残る店と廃れる店の違いについて、「カウンターなんで、お寿司屋は人と人との対話が大事かな」と持論を展開。デートなどで会話を望まない客には配慮しつつも、興味を持ってくれる客に対しては「いただいた質問には全部答えます」と、誠実なコミュニケーションを重視している姿勢を明かした。



店のいち押しメニューとして「マグロもお勧めです」としつつ、「お寿司屋さんにあまりない『わら焼き』とか『八寸』とかいう一品料理とかも色々やってるんで」とアピール。

最後には将来の夢について「まだミシュランとか獲ってないんで、ミシュラン獲って」と野望を語り、さらには「色々監修とかもしたい」と意欲を見せた。若き大将の情熱と確かな自信が垣間見えるインタビューとなっている。