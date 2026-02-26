2月26日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】美脚が際立つミニスカSHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「【CECIL McBEE x Reina Tanaka】 コラボ商品が発売決定しました」「コラボさせていただくにあたって やりたい物が次々に出てきてしまい たくさん詰め込んでいただきました！」などと、アパレルブランド「CECIL McBEE」とのコラボレーションを報告しつつ、美スタイルが際立つブラックパンツスタイルや、美脚を披露したミニスカのセットアップコーデなどを複数披露した。

続けて、「【このアイテム1つでおしゃれ】となるように 1つ1つアクセント･ポイントをつけました！」「コーデに困った時はセットアップを選ぶぐらい大好きなので、今回はセットアップを2コーデ販売します！」「ちょっと人とは違う派手かわいいをテーマに 考えてみました」「私が身長153cmと低身長なんですけど 低身長って洋服買う時、結構サイズとか丈が合わないことないですか??」「どんな身長の方にも着用していただけたら嬉しいなと思っていて、低身長さん向けのサイズ展開もありますのでぜひ試してみてください♪」と、コラボするにあたりこだわった点についても綴った。

そして、「今回初めて洋服のデザインをさせていただけて ずっとやってみたかった事なので とっても楽しかったし嬉しかったです！ みんなで おそろいにしよー！！」とファンに呼びかけていた。

この投稿に対し、ファンからは、「ほんとうにすごい！」「コラボおめでとう」「おしゃれ」「可愛すぎる」「どのお洋服もめちゃくちゃかわいい」「絶対欲しい〜」などの反響が集まっている。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより