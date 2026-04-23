金沢市内の中学校のPTAの預金口座から1500万円余りが不正に引き出されていたことが分かりました。会計担当者が国際交流など4つの会計から横領していたということです。今月、PTAから保護者に届いた臨時説明会のお知らせ。その開催趣旨は「会計における不適切処理の経緯説明」でした。 関係者によりますと、不正な出金が確認されたのは、金沢市の大徳中学校PTAの預金口座で、会計担当者が約1541万円を横領していたということで