Qwen 3.5シリーズの軽量版モデルが一気に4種類公開される、GPT-5 miniより高性能なオープンモデル
AlibabaのAI研究チームQwen(Tongyi Lab)がQwen3.5シリーズのミディアムモデルとして「Qwen3.5-122B-A10B」「Qwen3.5-27B」「Qwen3.5-35B-A3B」「Qwen3.5-Flash」の4種類を2026年2月25日に発表しました。
🚀 Introducing the Qwen 3.5 Medium Model Series
Qwen3.5-Flash · Qwen3.5-35B-A3B · Qwen3.5-122B-A10B · Qwen3.5-27B
✨ More intelligence, less compute.
• Qwen3.5-35B-A3B now surpasses Qwen3-235B-A22B-2507 and Qwen3-VL-235B-A22B - a reminder that better architecture, data quality,… pic.twitter.com/ZWPibMn6at— Qwen (@Alibaba_Qwen) February 24, 2026
1/3 Qwen3.5 Open-Source Family Expands 🚀
More intelligence, less compute. Introducing the Medium Model Series: Qwen3.5-Flash, Qwen3.5-35B-A3B, Qwen3.5-122B-A10B, Qwen3.5-27B
Qwen3.5-35B-A3B: Surpasses the previous Qwen3-235B-A22B-2507 and Qwen3-VL-235B-A22B. Proof that… pic.twitter.com/OLYfFW762w— Tongyi Lab (@Ali_TongyiLab) February 25, 2026
Qwen3.5シリーズは2026年2月16日に登場したAIモデルシリーズで、最初の製品として発表と同時に「Qwen3.5-397B-A17B」がオープンモデルとして公開されました。Qwen3.5-397B-A17Bは無料でダウンロード可能なオープンモデルでありながらGPT-5.2やClaude Opus 4.5といったクローズドモデルと同等の性能を備えています。
今回発表された4種のモデルのうち「Qwen3.5-122B-A10B」「Qwen3.5-27B」「Qwen3.5-35B-A3B」の3種はオープンモデルとして公開されています。Qwen3.5-122B-A10Bは前世代の重量級モデルであるQwen3-235B-A22B-2507を超える性能を記録しているほか、Qwen3.5-27BとQwen3.5-35B-A3Bも「中規模モデルと最先端モデルのギャップを埋める」とアピールされています。
左から順に「Qwen3.5-122B-A10B」「Qwen3.5-27B」「Qwen3.5-35B-A3B」「Qwen3-235B-A22B-2507」「GPT-5 mini」「gpt-oss-120b」のベンチマーク結果を並べたグラフが以下。Qwen3.5-122B-A10BとQwen3.5-27BがGPT-5 miniより高性能であることが分かります。
以下のグラフはエージェント性能を測定するテストの結果を「Qwen3.5-122B-A10B」「Qwen3.5-27B」「Qwen3.5-35B-A3B」「GPT-5 mini」「gpt-oss-120b」の順に並べたものです。Qwen3.5シリーズはエージェント性能の高さを特徴としており、アクティブパラメーター数が30億のQwen3.5-35B-A3BでもGPT-5 miniを上回っています。
また、Qwen3.5シリーズは視覚理解性能が高いのも特徴です。「Qwen3.5-122B-A10B」「Qwen3.5-27B」「Qwen3.5-35B-A3B」「Qwen3-VL-235B-A22B」「GPT-5 mini」「gpt-oss-120b」の視覚理解性能ベンチマークスコアを比較すると、Qwen3.5シリーズの性能の高さが際立ちます。
「Qwen3.5-122B-A10B」「Qwen3.5-27B」「Qwen3.5-35B-A3B」のモデルデータは以下のリンク先からダウンロードできます。
Qwen3.5 - a Qwen Collection
https://huggingface.co/collections/Qwen/qwen35
Qwen3.5-FlashはQwen3.5-35B-A3Bをベースに開発されたプロダクションバージョンで、Alibaba CloudのAPI経由で利用可能です。100万トークン当たりの利用料金は入力が0.1ドル(約15.6円)で出力が0.4ドル(約62.4円)です。
ModelStudio Console
https://modelstudio.console.alibabacloud.com/ap-southeast-1/?tab=doc#/doc/?type=model&url=2840914_2&modelId=group-qwen3.5-flash