timeleszが全国4ヵ所で“愛すべきツイていない人”を大捜索！特番 『運無人～タイムレスがハッピーを届けます～』放送決定

2月28日14時30分より、札幌テレビ・中京テレビ・読売テレビ・福岡放送の4局共同制作特番 『運無人～タイムレスがハッピーを届けます～』が放送される。

timeleszメンバーとご当地出身タレントが、北海道・東海・関西・北部九州の4エリアで運の無いエピソードをたくさん聞きまわり、「愛すべきツイていない人＝運無人（うんなしびと）」を大捜索する。

■松島聡は北海道、猪俣周杜は東海、佐藤勝利は関西、橋本将生は北部九州へ！

スタジオではtimeleszを巻き込んだ運試しチャレンジゲームでそれぞれのエリアを代表する4人の「運無人」の中から日本一の「運無人」を決定。

日本一の運無人に選ばれた人には、究極の救済として「現金100万円」が進呈され「最高のハッピー」がもたらされるという「運無人」救済バラエティ番組となっている。

スペシャルゲストとして柴田英嗣（アンタッチャブル）と藤本美貴も出演、スタジオでtimeleszとともにVTRを観ながら番組を盛り上げる。

■北海道

松島聡は北海道・十勝にある大樹漁港へ。北海道が生んだ演劇ユニットTEAM NACS（チーム・ナックス）リーダーの森崎博之とともに、漁業関係者の運無しエピソードを収集する。ところが、氷点下10℃という極寒のロケ環境に加え、アテにしていた漁もまさかの空振り続き。松島自身が“運無しっぷり”を発揮してしまう。続く帯広競馬場では、世界で唯一の「ばんえい競馬」に熱狂するギャンブラーたちに聞き込み。森崎が用意したある秘策が、強烈な運無しエピソードを引き寄せる。

■東海

“スーパー銭湯”の呼び方の発祥の地「名古屋」で運無人を探す猪俣周杜＆パンサー向井が出会ったのは、ハワイで結婚式をあげたという男性。夫婦ともに雨男・雨女で大事なイベントで毎回雨が降ってしまうという。初めてのハワイを楽しみにするも何十年ぶりに大雨が降ってしまいウエディングフォトが台無しに…。今後の運勢を占う運無しチャレンジに挑戦するも、果たして結果は!?

■関西

佐藤勝利とコロコロチキチキペッパーズが運無人を捜索するのは大阪・近畿大学。近大出身でもあるナダルが「ここが一番強い！」とこれからの撮れ高に自信を見せる中、最初に出会ったのは構内をトボトボ歩く男子学生。エピソードを聞いてみると「今日、授業がないのに間違えて来てしまった」といきなりの「運無人」である事が発覚し一同は驚きの表情を見せる。そしてナダルの宣言通り、その後も関西一のマンモス大学で運無人が続々登場、自らの不幸を笑いに変える「関西」ならではの爆笑ロケは必見！

■北部九州

橋本将生＆北九州出身の山本高広が運無人探しにやって来たのは…日本一ド派手と言われる「北九州市の成人式」。橋本将生もド派手な衣装を身にまとい、新成人へ突撃インタビュー。のはずが、ド派手な新成人たちからまさかの洗礼!? 無事にエピソードは聞けたのか？ さらに、式典会場にもサプライズ登場。新成人が話をするなか、登場したのはまさかの人物。いったい誰なのか？ そしてどんなエピソードが聞き出せたのか？

そしてスタジオでも、ロケに行っていない菊池風磨、寺西拓人、原嘉孝、篠塚大輝、柴田英嗣、藤本美貴の6人の運も試す「運無しクイズ」を実施。ロケVTR内のクイズに不正解だと「ちょっとイヤ～な運が無い事」が…。

そして各エリアで最も運の無かった「運無人」の代表がリモートで登場し、究極の運試しゲーム「巨大あみだくじ」に挑戦。「運無人」の代わりにそれぞれのエリアのロケに行った松島・猪俣・佐藤・橋本が一つだけ虹色の粉プールが設置された巨大あみだくじの上を進む。日本一の運無人に選ばれ現金100万円を手にするのは…!? お見逃しなく。

■番組情報

札幌テレビ・中京テレビ・読売テレビ・福岡放送4局ネット『運無人～タイムレスがハッピーを届けます～』

02/28（土）14:30～16:00

03/01（日）14:00～15:30 関東ローカルでも放送、他 一部地域でも放送予定

※放送後 TVerにて無料見逃し配信

MC：timelesz

ゲスト：柴田英嗣（アンタッチャブル）、藤本美貴

VTRゲスト：森崎博之、向井慧（パンサー）、コロコロチキチキペッパーズ（ナダル・西野創人）、山本高広

