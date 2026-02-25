¡Ö¹Ôµ·¤¬°¤¹¤®¤ë¡×¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Âç±ê¾å¡¡Ìä¤ï¤ì¤ë¼èºà¼Ô¤Î¡È¥Þ¥Ê¡¼¡É
¡Ô¤¢¤Î¤µ¡¼¡Ä¡Ä¡¢¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Ï¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Õ
¡¡2·î23Æü¡¢X¾å¤Ç¤Î¡¢¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ã¼¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖBuzzFeed¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¼Ì¿¿¤¬¡È¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ø¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡Ù¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î22Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Î¡Ö600±ß¥Ñ¥¹¥¿¡×¤¬¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¡ª¶ñºà¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤·¡¢¥½¡¼¥¹¤âÇ»¸ü¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ô¼Â¿©¥ì¥Ó¥å¡¼¡Õ¡Ù¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡Ê2·î24Æü»þÅÀ¤Çºï½üºÑ¤ß¡Ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢600±ß¤È¤¤¤¦ÎÉ¿´Åª¤Ê²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯ËþÂÅÙ¤â¹â¤¤¤È¾Ò²ð¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌäÂê¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¥á¥Ë¥å¡¼É½¤Î¾å¤ËÄ¾ÀÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢²¼¤Ë¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼É½¤¬Éß¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£
¡¡³ºÅö¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊÅÐ¾ì»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔ½¸µ»ö¤È¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹Ôµ·¤Î°¤µ¤ä±ÒÀ¸´ÑÇ°¤òÌä¤¦µÄÏÀ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¤ª¹Ôµ·°¤¹¤®¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬±ø¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡¼¡ª¡Õ
¡Ô¼÷»Ê¥Ú¥í¤è¤ê¥¿¥Á°¤¤¤«¤â¡£¤ß¤ó¤Ê¿¨¤Ã¤¿»æ¤Î¾å¤Ë¿©¤ÙÊªÃÖ¤¯¤È¤«±ÒÀ¸·Ù»¡½ÐÆ°°Æ·ï¤Ç¤¹¤è¤³¤ì
¡Ô¥Þ¥¸¤Ç¤³¤ì¸«¤ë¤È°à¤¨¤ë¤ï¡Ä ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¼¡¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»È¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤é²Ä°¥ÁÛ¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢BuzzFeed¤Ï³ºÅöµ»ö¤òºï½ü¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔËÜµ»ö¤Î·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤«¤ÄÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤¿É½¸½¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢·É°Õ¤ò·ç¤¤¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°û¿©Å¹¤Î¡È¶¦ÍÊª¡É¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ï±ê¾å¤·¤ä¤¹¤¤ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¼÷»Ê¥Æ¥í¡É¤ä¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ò»Ø¤Ç¿¨¤ì¤ëÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤¬¼Õºá¤äË¡ÅªÂÐ±þ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âÅê¹Æ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°¤Õ¤¶¤±¤ä·Ú¤¤¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¿©ÉÊ¤äÈ÷ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤Î¿®ÍêÄã²¼¤äÇä¤ê¾å¤²¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÇÈµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼É½¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍèÅ¹µÒ¤¬¼ê¤Ë¼è¤ëÈ÷ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶¦ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ëºòº£¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ±ÒÀ¸°Õ¼±¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤äÇÛÎ¸¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¸·¤·¤¯¸«¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ë¶È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤Ë¤â¡¢¼Ì¿¿¤Î¹½¿Þ¤ä±é½Ð¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇÛ¿®Á°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ò´Þ¤á¡¢·ÇºÜÆâÍÆ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤è¤ê¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Îµ»ö¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¶ìÌ£¤ò»Ä¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£