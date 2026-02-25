OpenAI¤¬xAI¤«¤é¡Ö´ë¶ÈÈëÌ©¤òÆÀ¤ë¤¿¤á½¾¶È°÷¤òÉÔÅö¤Ë°ú¤È´¤¤¤¿¡×¤È¤·¤ÆÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÊ¾Ù¤Ë¾¡Íø
2025Ç¯9·î¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ëxAI¤¬¡ÖOpenAI¤¬xAI¤Î´ë¶ÈÈëÌ©¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë½¾¶È°÷¤òÉÔÅö¤Ë°ú¤È´¤¤¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¡¢Èï¹ðÂ¦¤Ç¤¢¤ëOpenAI¤¬¾¡ÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)¡¢OpenAI¤Ï´ë¶ÈÈëÌ©¤ÎÅðÍÑ¤ª¤è¤ÓÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇxAI¤«¤éÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁÊ¾Ù¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÊ¾Ù¤òÃ´Åö¤·¤¿¥ê¥¿¡¦F¡¦¥ê¥óÏ¢Ë®ÃÏÊýÈ½»ö¤Ï¡¢¡ÖxAI¤Ï¸½ºß¤ÎÁÊ¾õ¤Ë¤ª¤¤¤ÆOpenAI¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤à¤·¤í¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤ËOpenAI¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿8¿Í¤Î¸µxAI¼Ò°÷¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢OpenAI¤¬xAI¤Î¸µ½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÂà¿¦¤ò»Ø¼¨¤·¤¿Ãû¸õ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢xAI¤ÏÁÊ¾õ¤ò½¤Àµ¤·¤ÆºÆÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
xAI¤ÏOpenAI¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿2¿Í¤Î¸µ½¾¶È°÷¤¬¡ÖOpenAI¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Âà¿¦»þ¤ËÈ÷¤¨¤ÆxAI¤¬³«È¯¤·¤¿¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤òÅð¤ó¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥óÈ½»ö¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¤¬Èà¤é(¸µ½¾¶È°÷)¤Ë¤½¤¦¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢xAI¤ÏÂ¾¤ÎOpenAI¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¸µ½¾¶È°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2¿Í¤¬¡ÖxAI¤òÂà¿¦¤·¤¿¸å¤â¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËxAI¤Ç¤Î»Å»ö¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡¢ÊÌ¤Î1¿Í¤Ï¡ÖÂà¿¦¸å¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ëxAI¤ÎÍ×µá¤òµñÈÝ¤·¤¿¡×¡¢¤µ¤é¤Ë1¿Í¤Ï¡ÖOpenAI¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¸å¡¢ºÎÍÑ¤È¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë´Ø¤¹¤ëxAI¤Î¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¡¢2¿Í¤¬¡ÖÃ±¤ËxAI¤òÂà¿¦¤·¤ÆOpenAI¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âOpenAI¤¬°ãË¡¹Ô°Ù¤òÈÈ¤·¤¿»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½·è¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥óÈ½»ö¤Ï¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢OpenAI¼«ÂÎ¤Î¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½¤·Î©¤Æ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²óOpenAI¤¬¾¡Íø¤·¤¿´ë¶ÈÈëÌ©¤ÎÀàÅð¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤Ï¡¢OpenAI¤ÈxAI¤ÎCEO¤Ç¤¢¤êOpenAI¤Î¸µ¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤È¤Î´Ö¤ÎÌñ²ð¤ÊË¡ÅªÊ¶Áè¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡ÖApple¤ÏApp Store¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÁàºî¤·¤ÆX¤äGrok¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Apple¤ÈOpenAI¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
