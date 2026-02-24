¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÇÂ¨»þÄäÀï·èµÄ¡¢¥í¥·¥¢ÈóÆñÍÞ¤¨¤¿ÆâÍÆ¡ÄÆüËÜ¤Ï»¿À®¤·ÊÆÃæ¤Ï´þ¸¢
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¶â»ÒÌ÷»Ö¡Û¹ñÏ¢Áí²ñ¡Ê£±£¹£³¤«¹ñ¡Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤«¤é£´Ç¯¤È¤Ê¤ë£²£´Æü¡¢¶ÛµÞÆÃÊÌ²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ÁÐÊý¤ËÂ¨»þÄäÀï¤òµá¤á¤ë·èµÄ°Æ¤òÆüËÜ¤ä²¤½£¤Ê¤É£±£°£·¤«¹ñ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤ÇºÎÂò¤·¤¿¡£
¡¡·èµÄ°Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Äó½Ð¤·¤¿¡£ÄäÀï¶¨µÄ¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤äÉý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤ëÁÀ¤¤¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤º¡¢ÂÐÏªÈóÆñ¤òÍÞ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É£µ£±¤«¹ñ¤¬´þ¸¢¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ä¥¤¥é¥ó¤Ê¤É£±£²¤«¹ñ¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¡£
¡¡·èµÄ¤Ï¡¢ÁÐÊý¤ÎÂ¨»þÄäÀï¤Î¤Û¤«¢¦¹ñºÝË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³çÅª¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¢¦ÊáÎº¤ÎÁ´ÌÌ¸ò´¹¤ä»Ò¶¡¤ò´Þ¤à¶¯À©°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì±´Ö¿Í¤Îµ¢´Ô¡½¡½¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤äÎÎÅÚ°ìÂÎÀ¤Ø¤Î¡Ö¶¯¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òºÆ³ÎÇ§¡×¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÌ±´Ö¿Í¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¡Ö½ÅÂç¤Ê·üÇ°¡×¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·èµÄ¤Ç¤Ï¡¢Ïª·³Å±ÂàÍ×µá¤äÀïÁèÈÈºá¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ê¤É¡¢ÂÐÏªÈóÆñ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¿¯Î¬£³Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·èµÄ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ÏÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¡¢ÊÆ²¤¤ÎÂÊÂ¤ß¤ÎÍð¤ì¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·èµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬È¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÆ²¤´Ö¤Î¿¼¹ï¤ÊµµÎö¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²¹ÅÙº¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£