丹生都比売神社で営まれた「花盛祭」で、神前神楽「浦安の舞」を奉納する子供たち＝12日午前、和歌山県かつらぎ町霊峰・高野山の守り神として知られる和歌山県かつらぎ町の世界遺産・丹生都比売神社で12日、春の訪れを祝う恒例の「花盛祭」が営まれ、大勢の観光客でにぎわった。参道の両脇には桜や桃などが竹筒に飾られ、華やかな雰囲気に包まれた。本殿では宮司が祝詞を読み上げ、地元の子供らが平和への祈りを込めた神前神楽