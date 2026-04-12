パキスタンの仲介で進められた米国とイランの平和交渉が一部核心争点で溝を狭められないまま一段落した。ただ双方は交渉の枠組みを維持したまま対話を継続することにした。イラン政府とイランメディアなどによると、パキスタンのイスラマバードで開かれた米国とイランの3回目の交渉は約14時間にわたる「マラソン交渉」の末にひとまず終了した。双方は一部深刻な意見の違いを確認したが、交渉局面を壊さず追加交渉を継続することに