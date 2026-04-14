Urban CamBag 17B 平和精機工業株式会社は、カジュアルなデザインのカメラバッグ「Libec Urban CamBag B」を5月に発売する。 「Urban CamBag」は、普段使いを意識した上下2気室構造のカメラバッグシリーズ。その後継モデルとして、容量の異なるUrban CamBag 12BとUrban CamBag 17Bがリリースされる。 カラーリングをグレーからブラックに変更したほか、防汚性に優れたナイロン素材を採用したの