TBS系「クレイジージャーニー」の常連ゲストとしておなじみのジャーナリスト、丸山ゴンザレス。彼はメキシコの麻薬取引の実態を掴むため、現地の刑務所へ取材を試みた。そこで見つけた真実とは？※本稿は、ジャーナリストの丸山ゴンザレス『ナルコトラフィコ』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。メキシコの麻薬王たちが収監されていた有名監獄グアダラハラを訪れたのはプエンテ・グランデ刑務所を取材するためだった。