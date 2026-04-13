【「星のカービィ」コラボレーションアイテム】 先行予約：4月13日7時15分～4月19日23時59分 ジーユーは、「星のカービィ」コラボレーションアイテムの先行予約販売を4月13日7時15分から4月19日23時59分まで実施する。 本コラボは、“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”をテーマに展開。リ