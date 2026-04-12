パキスタンのシャリフ首相（右）とイラン代表団のガリバフ国会議長＝11日、イスラマバード（パキスタン首相府提供・AP＝共同）【イスラマバード共同】パキスタンのダール副首相兼外相は12日、首都イスラマバードでのパキスタンを交えた米イランの協議が終了したと明らかにした。引き続き仲介役を果たすと表明し、戦闘の当事国に「停戦を維持することが不可欠だ」と呼びかけた。ダール氏は、パキスタン軍トップのムニール陸軍元