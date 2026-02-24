山形県内の公立高校入試の後期・一般選抜の志願倍率がきょう発表されました。

前期・後期方式になってはじめての後期・一般試験。後期の志願倍率は、０．６６倍となりました。

前期・後期合わせた志願倍率は０．７７倍となり、去年より０．１３ポイント下回りました。

各高校の志願倍率をみていきます。

■村山地方は

まずは村山地方です。山形東探究科は、全体で１番目に高い２．２２倍、山形南理数科は全体で３番目に高い１．６９倍などとなっています。

山形工業は土木・化学をのぞき１倍を超えていて情報技術は全体で４番目に高い１．５５倍となっています。

山形中央は普通科が定員割れ、スポーツ科は１．５０倍となっています。

天童は総合が定員割れ、山辺は看護が１．０５倍ですが、それ以外は定員割れです。

■寒河江・山辺・東桜学館など

寒河江の普通科探究コースは全体で２番目に高い１．７１倍となっています。

村山産業は全ての学科で定員割れ、東桜学館・北村山も定員割れとなっています。

■最上地方は

続いて最上地方です。

新庄志誠館普通科は０．５８倍、探求科も０．２０倍と定員割れです。

新庄神室産業は最も高い農産活用科で０．１４倍、すべての学科で定員割れとなっています。

■置賜地方は



続いて置賜地方です。

米沢興譲館普通科は１．０５倍、探求科は０．９７倍。米沢東普通科は定員割れ、米沢鶴城も全ての学科で定員割れです。



置賜農業、南陽、高畠は定員割れです。

長井は普通科探求コースが１．２１倍。長井工業、荒砥は定員割れ、小国は志願者がいません。

■庄内地方は



続いて庄内地方です。

致道館は普通科が０．８８倍、理数科は０．５７倍と定員割れ。鶴岡工業は情報通信が１．２５倍、建築が１．２０倍となっています。

鶴岡中央は定員割れ、加茂水産、庄内農業はいずれも定員割れです。

庄内総合は定員割れ。酒田東の探究科は０．９２倍、酒田西も定員割れとなっています。

酒田光陵は普通科が１．１０倍、その他は定員割れ。遊佐は定員割れとなっています。

■市立高校は



市立高校では、山形市の山形商業の総合ビジネスが１．４６倍、その他は定員割れとなっています。

■定時制の高校は

定時制の高校は、霞城学園のⅠ部が１．１６倍などとなっています。

■合格発表日は

今回の公立高校の後期・一般選抜の志願者数は３０８２人で、平均志願倍率は０．６６倍となりました。

入学試験は来月７日に行われ、合格発表は来月１７日です。

