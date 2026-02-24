2026年2月23日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米AI企業Anthropic（アンソロピック）がAIモデル「Claude（クロード）」を大規模に盗用されたとして、中国企業DeepSeek（ディープシーク）などを告発したと報じた。

記事によると、AnthropicがDeepSeekに加え、Moonshot AI（ムーンショット・エーアイ）とMiniMax（ミニマックス）といった中国企業も告発の対象とし、いずれも同社のAIアシスタント「Claude」に対して同様の操作を行っていたと主張している。

Anthropicは、3社が合計で約2万4000のアカウントを不正に作成し、累計1600万回超の対話をClaudeと交わし、これらの行為が「蒸留（ディスティレーション）」、すなわち高性能モデルの回答を参考に低能力な新モデルを訓練・開発する手法を目的としていたと主張。悪用されれば従来の研究開発コストを大幅に下回る方法で自社製品の開発加速が可能になるとの懸念を示した。

記事は、AnthropicはDeepSeekがClaudeに回答生成の全ステップ開示を要求していたことも特定し、一部のDeepSeek開発者が、異議申し立て者や権威主義体制といった敏感な政治的議題に対するClaudeの処理ロジックや応答方法を研究していたことも確認したと報じた。

その上で、Anthropicがこれらの行為について、中国当局の検閲に関わる話題でDeepSeekのモデルが議論をそらし、回避するよう訓練することを「強く意図したもの」である可能性が高いとの見解を示したことを併せて伝えた。

記事はまた、AI大手OpenAIも数日前にDeepSeekによる「モデル技術の窃盗」を米議会への覚書で告発していたことにも触れた。（編集・翻訳/川尻）