ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子でアリサ・リウ（米国）が、団体戦と個人戦でともに金メダルを獲得した。新女王は大会中、日本アニメへのあふれる愛を語っていた。

リウは17日（日本時間18日）の個人戦ショートプログラム（SP）で3位発進すると、2日後のフリーで笑顔全開で舞って逆転金メダル。日本での注目度も急上昇した。

会場に持ち込んでいるのは、アニメにもなっている大ヒット漫画「チェンソーマン」に登場する「ポチタ」のティッシュケース。練習中や取材中、そばに置いたり手に持っていたりする。

団体戦で金メダルを獲得した後、個人戦までの調整期間に、リウは米スポーツメディア「オーバータイム」が運営するインスタグラム「オーバータイム WBB」であふれる愛を語っていた。

動画が公開されたのは14日。「持っていたぬいぐるみについて教えて」と問われると、「ああ、ポチタのこと？ 私、『チェンソーマン』の大ファンなの。今はちょうど漫画の最新話に追いつこうとしているところ。正直に言うと、ここミラノでの私の目標は、チェンソーマンを見続けることと、ポチタの魅力を世界中に広めることなのよ」と笑みを浮かべ、「ちなみに、あれティッシュケースなの」とリンクサイドに置いていたものについて説明した。

隣にいた米国のチームメート、アンバー・グレンも「最高よね。私たち2人ともアニメオタクだから、すごく楽しいの。アニメも漫画も大好き」と話していた。



