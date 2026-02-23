突然の事故や病気などに備え、あらかじめ大切な人へメッセージを残しておくことができるアプリ「JAANE-じゃあね-」が、2026年2月12日に提供開始された。

安否確認システム開発事業などを手掛けるZ（東京都台東区）が開発。iOS版とAndroid版を提供する。

本人の安否が一定期間確認できない場合に

「JAANE」は、生前のメッセージを動画や音声、写真、テキストなどの形式で残すことができる。内容は、いつでも加筆修正可能だ。

メッセージ登録後、ユーザー自身が無事に過ごしていることを確認するため「安否確認」を設定。元気で過ごしているかの問い合わせが、設定した周期にユーザー本人に届く。それに応答している間は、誤ってメッセージが相手に届くことはない。

万一、ユーザー本人が安否確認に一定期間応答できなかった場合のみ、ユーザーがあらかじめ登録した、信頼できる「代理人」へ連絡がいく。その際、代理人が最終的な安否確認を行い、ユーザーが残したメッセージ送信の可否を判断する。ユーザーの安否が一定期間確認できなかった場合に、代理人の承認を経て送り先にメッセージが届けられる。

メッセージ機能の他にも、「JAANE」では、人生でやってみたいこととその達成期日を登録する「バケツリスト機能」を備えている。期限を切って目標達成に挑み、達成することで成功体験を積み重ねることができる。

高橋メアリージュンさんが取締役CPRO就任

「JAANE」提供開始と同時に、モデル・俳優の高橋メアリージュンさんがZの取締役CPRO（Chief Public Relations Officer）に就任した。

高橋さんは、Zの企業ビジョンや、「JAANE」が大切にする価値観に深く共感しているという。そのうえで、

「大切な人への想いを残し、バケツリストを通して人と人、想いと社会をつないでいく。その想いを伝える役割を担い、心と身体、人生にやさしい選択肢を届けていきたいと考えています」

とコメントしている。