LUNA¡¡SEA¿¿Ìð¤µ¤óµÞ»à¡¡56ºÐ¡¡20Ç¯ÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ºòÇ¯Ç¾¼ðáçÈ¯É½¡¡Íè·î12Æü¸ø±é½Ð±éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬17Æü¸á¸å6»þ16Ê¬¡¢»àµî¤·¤¿¡£56ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ºò²Æ¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íè·î12Æü¤Î¸ø±é¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤³¤¦¤È·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø23ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÊó¹ð¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡Ö·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢3·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¤¬ÀÅ¤«¤ËÀÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¾¼ðáç¤Î±Æ¶Á¤ÇÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤Î¹¥ÉÔÄ´¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¿ôÆüÁ°¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£3·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌÌë¤ÈÁòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤ÏÅÔÆâ¤ÎºØ¾ì¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢ºÊ¤Ç¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÀÐ¹õºÌ¡Ê47¡Ë¤¬ÁÓ¼ç¤òÌ³¤á¤¿¡£¸¥¿ÈÅª¤ËÆ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÁá¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÃÎ¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡RYUICHI¤³¤È²ÏÂ¼Î´°ì¡Ê55¡Ë¤é¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÏÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Ì¾¤Ç¡ÖÈà¤¬35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ï¤ßÂ³¤±¤¿º²¤Î¥Ó¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA¡¡SEA¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌÄ¤ê»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯9·î¡¢Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Æ®ÉÂ¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÆ±»þ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±·î27Æü¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¡ÖÉ¬¤ºÉüµ¢¤·¤Æ¥É¥é¥à¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤Æ¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯11·î9Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¼çºÅ¤Î²»³Úº×¡ÖLUNATIC¡¡FEST.¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·î13Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏSNS¤Ë¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢°ì¤ÄÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÂµ¤¤Î¸øÉ½¤«¤é5¥«·î¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤ÊÌ¤ì¤ËÈá¤·¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡ËËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡£1970Ç¯¡Ê¾¼45¡Ë1·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô½Ð¿È¡£LUNA¡¡SEA¤È¤·¤Æ92Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖIMAGE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï2000Ç¯¤Ë¡Ö½ªËë¡×¤òÀë¸À¤·¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¡¢10Ç¯¤ËºÆ³«¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï00Ç¯5·î¤ËÀÐ¹õ¤È·ëº§¤·¡¢1ÃË2½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£09Ç¯¤«¤é¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ÀìÌçÅ¹¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£