ドラマーの高橋ロジャー和久さんが亡くなったことが20日、明らかになった。本人Xを妻が更新し、発表した。64歳だった。声明を通じ「「ロジャー高橋を応援してくださった皆様、支えてくださった皆様へかねてより病気療養中だった夫・ロジャー高橋が旅立ち、本日無事に告別式を執り行いましたことをご報告いたします」と伝えた。「静かに見送る予定でおりましたが、当日は本当にたくさんの方々が駆けつけてくださり、夫の最期を賑