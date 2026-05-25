セブン＆アイ・ホールディングスの名誉顧問、鈴木敏文氏が心不全のため１８日に亡くなった。９３歳だった。同社が２５日に発表した。葬儀は遺族の意向で近親者のみで執り行う。後日お別れの会を開く予定。鈴木氏はセブン―イレブン・ジャパンの社長・会長、セブン＆アイＨＤの会長などを歴任。日本でのコンビニエンスストア業態の発展に大きく貢献した。